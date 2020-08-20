«الصحة»: 622 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 78767 وتسجيل حالتي وفاة

20 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 622 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 » خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 78767 حالة فیما تم تسجیل حالتي وفاة إثر إصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 509 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ل إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 179 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و132 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و116 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و103 حالات في منطقة حولي الصحیة و92 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 94 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7616 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4337 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 577588 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 871 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 70642 حالة.