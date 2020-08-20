اليمن :الجھود الانسانیة والاغاثیة للكویت في الیمن تحظى بتقدیر الحكومة والشعب الیمني.

20 أغسطس 2020 || قال وزیر الادارة المحلیة الیمني عبدالرقیب فتح ان الجھود الانسانیة والاغاثیة لدولة الكویت في الیمن تحظى بتقدیر الحكومة والشعب الیمني.

واضاف فتح الذي یشغل ایضا منصب رئیس اللجنة العلیا للإغاثة في تصریح ل اليوم بمناسبة الیوم العالمي للعمل الانساني الذي صادف یوم امس من كل عام “ان دولة الكویت حكومة وشعبا ومنظمات اغاثیة قدمت خلال السنوات الاخیرة دعما انسانیا واغاثیا وتنمویا مؤثرا لامس احتیاجات كثیر من الفئات الاشد تضررا جراء الاوضاع الراھنة في مختلف المحافظات الیمنیة”.

وثمن الاسھامات الفاعلة لجمعیة الھلال الاحمر الكویتي والجمعیة الكویتیة للاغاثة وكافة الجمعیات والھیئات الكویتیة في اغاثة الشعب الیمني ضمن حملة «الكویت بجانبكم» الانسانیة المستمرة منذ ست سنوات والتي تحظى بدعم صاحب السمو امیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الكویتیة.

واوضح ان تلك الجھود تاتي امتدادا لعقود من علاقات الاخاء والتعاون بین البلدین كانت فیھا الكویت حاضرة وداعمة لقطاعات التعلیم والصحة والجامعات والخدمات والبنى التحتیة ولا تزال بصماتھا قائمة الى الیوم وشاھدة على جھودھا التنمویة في معظم المحافظات الیمنیة.

واعرب باسم الحكومة والشعب الیمني عن خالص الامنیات لسمو الامیر بالصحة والعافیة مبینا ان للكویت وامیرھا وشعبھا مكانة خاصة

في قلوب الیمنیین.

واكد مجددا حرص الحكومة على تقدیم الدعم والمساندة للمانحین والمنظمات في تقدیم برامجھا الاغاثیة والانسانیة في كافة المحافظات مشددا على اھمیة العمل بوتیرة عالیة في ظل المسؤولیة التي تقتضیھا طبیعة الازمات والكوارث التي تمر بھا الیمن في المرحلة الحالیة.