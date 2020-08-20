الناطق باسم الحكومة: رفع حظر التجول الجزئي اعتبارا من 30 أغسطس واستمرار منع الحفلات والتجمعات

20 أغسطس 2020 ||قال الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قررإلغاء قرار حظر التجول الجزئي المفروض احترازیا في جمیع أرجاء البلاد اعتبارا من الساعة الثالثة من صباح یوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

وأضاف المزرم أنه وسعیا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد وفق التدابیر تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فیھا الأعراس وغیرھا سواء أقیمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والدیوانیات الخاصة.

و قررمجلس الوزراء كذلك حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغیرھا لغیر أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الدیوانیات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.

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