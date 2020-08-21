وزارة الصحة: 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 79269 .. وتسجيل حالتي وفاة

21 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 502 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79269 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھما بالمرض لیصبح مجموع الوفیات المسجلة حتى الیوم 511 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصریح إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 119 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و104 حالات في منطقةالجھراء الصحیة و101 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و100 حالة في منطقة حولي الصحیة و78 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 95 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7494 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3530 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 581118 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین الى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 622 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «71264 حالة.