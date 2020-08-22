«الصحة»: 688 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 79957 وتسجيل حالتي وفاة

22 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 688 إصابة جديدة بمرضكورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلكإجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79957 حالة في حين تمتسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاةالمسجلة حتى اليوم 513 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتهاوأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 194 حالة في منطقة الاحمديالصحية و139 حالة في منطقة حولي الصحية و129 حالة في منطقة الجهراء الصحيةو119 حالة في منطقة العاصمة الصحية و107 حالات في منطقة الفروانية الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح بذلكالمجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقىالرعاية الطبية اللازمة 7674 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4006 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 585124 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطةالآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحساباتالرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصياتوكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 506 إصابات خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 71770 حالة.