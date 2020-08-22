الغانم: مبادئنا لا تتلون.. ونرفض انتهاك خصوصية أي شخص

في حين قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقف المدير العام لجهاز أمن الدولة وسبعة ضباط في الجهاز عن العمل «للمصلحة العامة»، وذلك على خلفية تسجيلات مسربة من «أمن الدولة» الأربعاء الماضي تعود إلى العام 2018، علق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ «تويتر» قائلًا: مبادئنا لا تتلون، قلناها سابقاً ونعيدها مراراً «لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص سواء كان رئيس مجلس الأمة أو مواطن».

وكان النائب أحمد الفضل صرح بأن وزير الداخلية أمام فرصة ذهبية لتطهير أجهزته «من دنس الماضي» ومن المسؤولين الأمنيين أصحاب الهوى السياسي.

وأضاف الفضل «آلينا عدم التصريح بخصوص تسريبات أمن الدولة الأخيرة لحين إصدار وزارة الداخلية بيانا يبين ملابسات الواقعة وتصرف الوزارة حيالها»، مشيرا إلى إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة بالاضافة لوقف بعض المسؤولين في أمن الدولة لغاية انتهاء التحقيق.

وأكد الفضل أن الدولة إذا سمحت لمثل هذا الحدث أن يمر مرور الكرام دون «نفضة» حقيقية لهذا التسيب والعبث بأخطر الأجهزة وأهمها بالدولة فلنقرأ الفاتحة على خصوصيات الأفراد في بقية جهات الدولة، مشددا على أن المخيوف هو إلقاء الصراعات السياسية بظلالها على أعتى الأجهزة الأمنية وأحد ركائز الدولة وأركانها والتي يفترض أنها محايدة ولا تكترث سوى بالأمن القومي ومصالح البلاد العليا.