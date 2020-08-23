«الداخلية»: لجنة مستقلة للتحقيق في تسجيلات «أمن الدولة» المسربة أخيرا

23 أغسطس 2020 || قالت وزارة الداخلية إن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء أمس السبت تعود إلى عام 2018 وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تمت إحاطة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 بشأن هذه التسجيلات وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليها وضمها إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي.

وقالت الوزارة إن المتهمة الأخرى في قضية «ضيافة الداخلية» قامت اليوم الأحد بتسليم نفسها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بعد تواريها عن الأنظار.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أنه جار إيداعها في السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وكانت «الداخلية» أعلنت أمس السبت عن إلقاء القبض على متهمة في قضية «ضيافة الداخلية» بعد تواريها عن الأنظار وإيداعها في السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها مضيفة أنه جار ضبط المتهمة الأخيرة في القضية وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.