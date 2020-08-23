الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ«الكويتيين بلا رواتب» من صندوق متضرري «كورونا»

23 أغسطس 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لصرف تعويضات نقدية لـ«الكويتيين بلا رواتب» من صندوق متضرري أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونص الاقتراح على ما يلي: تضرر آلاف الكويتيين ممن تقطعت بهم السبل الوظيفية، مثل من استقالوا من وظائفهم السابقة ولم يستطيعوا مباشرة العمل الجديد بعد توقف الأعمال، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالإضافة إلى توقف الصرف الحكومي لبدل البطالة الخاص بهم، وحالات أخرى مماثلة.

وبعد إطلاق الحكومة حملة للتبرعات آلت إلى الصندوق المخصص في مجلس الوزراء للمساهمات ومساعدة متضرري أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونظراً للضرر الكبير الذي لحق بهذه الشريحة الكبيرة من المواطنين وأسرهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : ” صرف تعويضات نقدية من صندوق متضرري أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، للكويتيين بلا رواتب، الذين تقدموا بطلبات مدعمة بمستندات رسمية ومصرفية دالة على ذلك”.