«الصحة»: 571 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 80528 وتسجيل حالتي وفاة

23 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 571 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80528 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 515 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 162 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و126 حالة في منطقة حولي الصحیة و113 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و105 حالات في منطقة العاصمة الصحیة و65 حالة في منطقة الجھراء الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 97 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7706 حالات.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2443 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 587567 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 537 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 72307 حالات.

«إع»