اليمن: الجھود الإنسانیة والإغاثیة للكویت في الیمن تحظى بتقدیر الحكومة والشعب الیمني

20 أغسطس 2020 || قال وزیر الإدارة المحلیة الیمني عبدالرقیب فتح إن الجھود الإنسانیة والإغاثیة لدولة الكویت في الیمن تحظى بتقدیر الحكومة والشعب الیمني.

وأضاف فتح الذي یشغل أیضًا منصب رئیس اللجنة العلیا للإغاثة في تصریح لـ اليوم بمناسبة الیوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف یوم أمس من كل عام “إن دولة الكویت حكومة وشعبًا ومنظمات إغاثیة قدمت خلال السنوات الأخیرة دعمًا إنسانیًّا وإغاثیًّا وتنمویًّا مؤثرًا لأمس احتیاجات كثیر من الفئات الأشد تضررًا جراء الأوضاع الراھنة في مختلف المحافظات الیمنیة”.

وثمن الإسھامات الفاعلة لجمعیة الھلال الأحمر الكویتي والجمعیة الكویتیة للإغاثة وكافة الجمعیات والھیئات الكویتیة في إغاثة الشعب الیمني ضمن حملة «الكویت بجانبكم» الإنسانیة المستمرة منذ ست سنوات والتي تحظى بدعم صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – والحكومة الكویتیة.

وأوضح أن تلك الجھود تأتي امتدادًا لعقود من علاقات الإخاء والتعاون بین البلدین كانت فیھا الكویت حاضرة وداعمة لقطاعات التعلیم والصحة والجامعات والخدمات والبنى التحتیة ولا تزال بصماتھا قائمة إلى الیوم وشاھدة على جھودھا التنمویة في معظم المحافظات الیمنیة.

وأعرب باسم الحكومة والشعب الیمني عن خالص الأمنیات لسمو الأمیر بالصحة والعافیة، مبینًا أن للكویت وأمیرھا وشعبھا مكانة خاصة في قلوب الیمنیین.

وأكد مجددًا حرص الحكومة على تقدیم الدعم والمساندة للمانحین والمنظمات في تقدیم برامجھا الإغاثیة والإنسانیة في كافة المحافظات، مشددًا على أھمیة العمل بوتیرة عالیة في ظل المسؤولیة التي تقتضیھا طبیعة الأزمات والكوارث التي تمر بھا الیمن في المرحلة الحالیة.