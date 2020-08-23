الغانم يشيد بخطاب سمو نائب الأمير واصفًا إياه بأنه خطاب الحزم

23 أغسطس 2020 || أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بخطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وجهه للشعب الكويتي، واصفًا إياه بأنه “خطاب الحزم ووضع النقاط على الحروف ” .

وقال الغانم في تصريح صحفي ” هكذا يتصرف رجال الدولة الكبار وهكذا ينبرون في مثل تلك المنعطفات التاريخية الوطنية ليعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح “.

وقال الغانم “عندما يتحدث سموه عن آفة الفساد فهو يذهب باتجاهين متوازيين أوله التشديد على ضرورة محاربة الفساد وأن لا أحد فوق القانون حتى لو كان من الأسرة الحاكمة وأن الموضوع يحظى باهتمامه ومتابعته شخصيًّا بكل تفاصيله “.

وأضاف” الأمر الثاني الذي ركز عليه سمو نائب الأمير هو عدم اتخاذ تلك الأفعال الشاذة سببًا ومطية لإشاعة ثقافة الإحباط وتصوير الكويت وكأنها بؤرة فساد كما وصفها سموه “.

وقال رئيس مجلس الأمة “سموه وهو يؤكد على ضرورة محاربة الفساد ونيل الفاسدين قصاصهم العادل يشدد على إدانة ما أسماه ببدعة التسريبات ومظاهر العبث وإشاعة أجواء الفتنة والمساس بكيان الوطن “.

ََوقال الغانم” لقد حرص سموه على تكرار ما أكده سمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – مرارًا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى معاول هدم وإشاعة أجواء الفتنة وإطلاق الاتهامات وضرورة عدم الانسياق إلى مثل تلك الأجواء “.

واختتم الغانم تصريحه قائلًا ” إن تأكيد سموه على الالتزام بالنهج الديمقراطي الدستوري وتأكيده على مفهوم الحريات ليس بغريب عليه ” مؤكدًا أن دعوة سموه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة تصويب المسار السياسي هي دعوة مستحقة وضرورية.