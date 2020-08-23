«الشباب والرياضة» تنهي مناقشة «الاحتراف والاستثمار الرياضي» وتصوت على تقريرها الثلاثاء المقبل

23 أغسطس 2020 || استكملت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم مناقشة تقريرها المتضمن مشروعًا بقانون واقتراحات بقوانين في شأن الرياضة فيما يتعلق بالاستثمار والاحتراف على أن تصوت على التقرير في اجتماع يعقد بعد غد الثلاثاء.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بمجلس الأمة أن اجتماع اليوم كان مخصصًا للتباحث ومناقشة القانون مع ممثلي اللجنة الأولمبية الكويتية بعدما استقصت اللجنة آراء الاتحادات المعنية.

وأضاف الفضل أن الاجتماع المارثوني شهد تبادل وجهات النظر في بعض الأمور التي تحسن من القانون، وانتهى إلى اتفاق اللجنة مع اللجنة الأولمبية على تأخير التصويت لمدة يومين حتى ورود الكتاب النهائي من اللجنة الأولمبية بعد هذا الاجتماع.

وأوضح أن اجتماع اليوم شهد توافقًا بين الطرفين في عدد من الأمور كما تم مناقشة أمور جوهرية من بينها ما يتعلق بالاشتراطات التي يجب توافرها فيمن يتولى المناصب، مؤكدًا أن مناقشة تلك الأمور من النقاط الأساسية لخروج قانون متكامل وناجح.

وقال الفضل إنه سيقوم بشرح القانون وآراء الجهات المختلفة يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من التصويت عليه، إضافة إلى نشر فيديوهات توضيحية للقانون وتركيبته والمبادئ التي اعتمد عليها لتسيير الشركة التي ستدير الدوريات المحترفة.

وأعرب عن تفاؤله في الخروج بقانون متكامل يسعد الجماهير الرياضية بالموافقة على هذا القانون، لافتًا إلى أن هناك مجالًا في القانون يسمح بإضافة متطلبات جديدة أو حذف متطلبات أخرى أو تغييرها بما يساعد على تحقيق الهدف منه بالخروج من الهواية إلى الاحتراف.