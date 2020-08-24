«المالية» البرلمانية ترجئ التصويت على تعديلات قانون «التسوية الوقائية» إلى الأربعاء المقبل

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وإشهار الإفلاس الذي تم التصويت عليه مداولة أولى في الجلسة الماضية، إلى الاجتماع المقبل للجنة يوم الأربعاء المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع ، إن اللجنة تلقت تعديلات قانونية فنية مالية وهيكلية على القانون ، موضحة اأن هذه التعديلات نيابية وركزت على الصياغة والتعريفات والأمور القانونية فيما يخص المدد كفترة التظلم وطريقة تقديم الشكوى والتظلم.

وأكدت أن قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وإشهار الإفلاس”ثقيل ودسم” ويحوي ٣٠٨ مواد، لافتة إلى أن اجتماع اللجنة اليوم كان “فرعيا” وحضره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان و النائبان بدر الملا ومحمد الدلال.

وأضافت الهاشم إن اللجنة ارتأت تأجيل التصويت على التعديلات إلى الاجتماع المقبل للجنة يوم الأربعاء المقبل بعد جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، مبينة أنه سيتم التصويت على القانون مادة مادة ، ومن ثم يدرج على جدول أعمال الجلسة المقررة أول شهرسبتمبر المقبل.