«الصحة»: 432 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 80960 وتسجيل 3 حالات وفاة

24 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 432 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة في حین تم تسجیل 3 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 518 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 150 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة و83 حالة في منطقةالفروانیة الصحیة و80 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و60 حالة في منطقة العاصمة الصحیة و59 حالة في منطقة حولي الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 99 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7517 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3056 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 590623 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 618 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19» 72925 حالة.

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