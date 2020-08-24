الغانم يوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية .. الأربعاء

24 أغسطس 2020 || وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد غد الأربعاء للتصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وكان مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية في جلسة 18 أغسطس الجاري، وعقب المناقشة قدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير.

والنواب الموقعون على الطلب هم محمد هايف وثامر السويط وعبد الكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس العجمي وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي وعادل الدمخي وعبد الله فهاد العنزي.