وزير المالية: «هيئة الشراكة» قررت تأسيس الشركات التي تطرحها للاكتتاب متوافقة مع الشريعة الاسلامية

24 أغسطس 2020 || قال وزیر المالیة رئیس اللجنة العلیا لھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص براك الشیتان إن اللجنة قررت أن یتم تأسیس الشركات التي تطرحھا الھیئة للاكتتاب العام متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

وذكر الشیتان في تصریح لـ الیوم الاثنین أن القرار اتخذته اللجنة خلال اجتماعھا الذي عقدته أمس برئاسته.

وأوضح أن ما تقوم به اللجنة من قرارات وتعدیلات على قوانینھا یھدف إلى تفعیل وتعزیز دورھا لتحقیق أھدافھا المرجوة المتمثلة بعدم تعطل طرح المشاریع الحیویة بغیة تنشیط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسریع من وتیرة تنفیذھا وانجازھا.

یذكر أن اللجنة العلیا التي یترأسھا وزیر المالیة تضم في عضویتھا كلا من وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ووزیر الاشغال العامة ووزیر الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ووزیر الدولة لشؤون البلدیة ولید الجاسم.

وتضم اللجنة أیضا مدیر عام الھیئة العامة للبیئة الشیخ عبدالله أحمد الحمود الصباح والوكیل المساعد لشؤون أملاك الدولة والقانونیة بوزارة المالیة الدكتور غازي العیاش ومدیر ادارة المساھمات بالھیئة العامة للاستثمار ولید الروضان ومدیر عام ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص بالتكلیف لمیس النقیب.

«إع»