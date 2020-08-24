«القوى العاملة» تضع ضوابط جديدة لانتقال الايدي العاملة من صاحب عمل لآخر

24 أغسطس 2020 || أعلن المدیر العام للھیئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن ضوابط جدیدة لانتقال الأیدي العاملة من صاحب عمل لآخر.

وأوضح الموسى في تصریح صحفي اليوم أن القرار «رقم 529 لسنة 2020 «یقضي بتعدیل القرار الإداري «رقم 842 لسنة 2015 «بشأن اشتراطات انتقال الأیدي العاملة من صاحب عمل لآخر ویضع اشتراطات جدیدة تتعلق بانتقال الایدي العاملة.

وأضاف أن القرار یأتي في ضوء تعلیمات وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل ولإضفاء مزید من الضبط على سوق العمل في ظل الجھود المبذولة من الدولة في ھذا الشأن.

وبین أن القرار ینص على تحویل العاملین من القطاع الأھلي الى القطاع الحكومي مع مراعاة الاجراءات المعمول بھا لدى الھیئة ودیوان الخدمة المدنیة وحظر تحویل العاملین من القطاع الحكومي الى القطاع الاھلي.

وأشار إلى أن قرار حظر التحویل من القطاع الحكومي للقطاع الأھلي یستثنى كلا من أزواج وأبناء الكویتیات وزوجات الكویتیین والفلسطینیین من حملة الوثائق وأصحاب المھن الفنیة المتخصصة بالمجال الصحي في التحویل إلى المنشآت الحاصلة على تراخیص مزاولة الأنشطة الطبیة من وزارة الصحة بشرط أن تكون طبیعة متعلقة بالمجال الصحي مثل الاطباء والعاملین بالھیئة التمریضیة وغیرھم ممن یمارس اختصاصات طبیة وفقا للاجراءات المعمول بھا لدى وزارة الصحة.

وذكر الموسى أنه قد تم وضع ضوابط لتحویل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الاھلي حیث تم السماح لفئات محددة دون غیرھا بالتحویل للعمل بالقطاع الأھلي وھم أزواج وأبناء الكویتیات وزوجات الكویتیین وموالید دولة الكویت والفلسطینیین من حملة الوثائق والحاصلین على مؤھل الدبلوم فوق المرحلة الثانویة فما أعلى من المؤسسات التعلیمیة في الكویت.

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