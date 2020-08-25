المويزري: لا نسمح لمجلس الوزراء التدخل في أعمال مجلس الأمة



انتقد بيان الحكومة الذي تؤكد فيه بأن الوزير المستجوب سيحظى بالثقة

25 أغسطس 2020 || أكد النائب شعيب المويزري أن قضية التجسس على الشعب الكويتي مرفوضة شرعاً ودستورياً وقانونياً، مشدداً على ضرورة محاسبة أي طرف يرتبط بهذا الأمر.

ورفض المويزري بيان مجلس الوزراء الذي صدر أمس والذي تثق فيه الحكومة بأن وزير الداخلية أنس الصالح سيحظى بثقة البرلمان.

ووصف المويزري في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم بيان مجلس الوزراء “بالبيان المهين لمجلس الأمة، متسائلاً ” كيف يثق مجلس الوزراء بأن يحظى وزير الداخلية المستجوب بثقة المجلس”.

وقال إن “هذا الأمر خطير ومن المفترض تكون هناك ردة فعل فورية لدى النواب بعدم قبول وصاية مجلس الوزراء على النواب”، مبيناً أنه إذا كانت الحكومة متضامنة في السياسة العامة فالوزير وحده مسؤول أمام مجلس الأمة.

وذكر المويزري ” لا نسمح لمجلس الوزراء أو غيره التدخل في أعمال مجلس الأمة ومن يسكت عن ذلك فالشعب الكويتي شاهد ويراقب كل شيء ولا يجب أن تمر الوصاية على مجلس الأمة من قبل مجلس الوزراء مرور الكرام”.

وزاد المويزري ” كنا نتصور من سمو رئيس مجلس الوزراء بعد تكرار تأكيده على محاربة الفساد محاسبة جدية ، إلا أنه اتضح لنا أنه كلام للاستهلاك الإعلامي، وإذا لم يكشف رئيس الحكومة عما جرى في الأيام القريبة الماضية في جلسة الغد، سنكشفه نحن في الأيام القادمة.

وأكد أن محاربة الفساد لا تتم عن طريقة مقايضة البعض في الوقوف مع الوزير المستجوب إنما تتم عبر محاسبة كل فاسد، موضحاً أن الحكومة التي تخشى الحسابات الوهمية فهي حكومة فاشلة ولا تحترم الدستور.

وقال إن “القضية ليست قضية حسابات وهمية بل ولاء زائف ووطنية وهمية والأيام القادمة حبلى بكل ما لا يتوقعه الشعب الكويتي وسنتصدى لها”وفي موضوع آخر، قال المويزري إن الحكومة أصدرت بياناً في جلسة 4 أغسطس بشأن موضوع التسجيلات بينت فيه أنها سوفت تعرض تلك التسجيلات في جلسة اليوم التالي، مضيفاً أن وزير الداخلية أنس الصالح أرسل كتابا إلى رئيس مجلس الأمة بهذا الشأن مرفقاً به «فلاش ميموري».

وأضاف المويزري أن وزير الداخلية قال في حسابه على «تويتر» إنه تم التحقيق في هذه التسجيلات وأحال الملف إلى النيابة وتم إيقاف بعض الضباط، مستدركاً بقوله إنه بعد ذلك ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن التحقيقات مازالت جارية.

وقال إنه “بعد 20 يوما من تشكيل لجنة التحقيق المتعلقة بهذه التسجيلات لم نجد تلك التسجيلات التي كلفت اللجنة بشأن هذا الأمر ولا نعلم ما الهدف من عدم الاستماع لها، علماً بأن رئيس مجلس الأمة ذكر أن التسجيلات موجودة في الأمانة العامة لمن يريد الاستماع لها من النواب”.

وبين أن التسجيلات تتعلق بالتجسس على الشعب الكويتي، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض شرعاً ودستورياً وقانونياً، مبيناً أن من يثق في نفسه قادر على التجاوز والتعامل مع هذا الملف.

وشدد على ضرورة “محاسبة كل طرف ارتبط بهذا الملف المخزي التي يتعلق بالتجسس على الشعب الكويتي”، مبيناً أن حكومة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نيكسون سقطت بسبب التجسس على الشعب الأمريكي وبعض النواب”.