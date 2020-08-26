الرويعي: لجنة التحقيق في «الصندوق الماليزي» تجتمع غدا بحضور بعض المسؤولين

26 أغسطس 2020 || أعلن رئيس لجنة التحقيق الخاصة بقضية الصندوق الماليزي النائب د.

عودة الرويعي عن عقد الاجتماع الثاني للجنة غدا لمناقشة آلية عملها ومخاطبة الجهات المطلوب استدعاؤها .

وقال الرويعي في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول عقب تشكيل اللجنة وتم اختيار رئيس اللجنة والمقرر ، لافتا الى ان اجتماع اللجنة غدا سيتم بحضور بعض المسؤولين للمثول امام لجنة التحقيق.

وأضاف الرويعي أن اللجنة وجهت خطاباً رسمياً الى رئيس مجلس الأمة للحصول على نسخة من التسجيلات الموجودة لدى الأمانة العامة، وهذا ما تم وحصلت اللجنة على التسجيلات الخاصة بالقضية .

وأكد أن التسجيلات سيتم عرضها على لجنة التحقيق وتحديد يوم لمراجعتها بشكل متصل أياً كانت مدة هذه التسجيلات، موضحا ان اللجنة ستتفق على كيفية مراجعتها وتفريغها وفق مهامها وحدودها والخطوات اللاحقة المتعلقة بقضية الصندوق الماليزي.