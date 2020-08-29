«التجارة» تطلق خدمة تجديد تراخيص الشركات إلكترونيا

29 أغسطس 2020 || أطلقت وزارة التجارة والصناعة السبت خدمة تجديد التراخيص أو تغيير عنوان الشركةإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أولى الخطوات تبدأ بالدخول إلى الموقع ثم اختيارخدمات الشركات والمؤسسات والتراخيص والانتقال إلى إجراءات التعديلات علىالترخيص.

وأضافت أن الخطوة الرابعة تكون باختيار تجديد الترخيص أو تغيير العنوان أو تجديدوتغيير العنوان ثم تعبئة البيانات ورفع المرفقات المطلوبة بالإضافة إلى تقديم الطلب.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى اشتراط الحصول على الموافقة من الجهات ذاتالصلة ثم دفع الرسوم وإصدار الترخيص في المنزل أو المكتب.

وكانت الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي خدمة الإصدار الفوري لمستخرج السجل التجاريإضافة الى إفادة لمن يهمه الأمر الصادرة والتي تم فيها إنجاز المعاملات دون زيارة المراكزالتابعة لها.