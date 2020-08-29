«الصحة»: 646 اصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 84224 وتسجيل 3 حالات وفاة

29 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 646 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد«كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة فيالبلاد إلى 84224 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبحمجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 528 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتهاوأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 175 حالة في منطقة الاحمديالصحية و126 حالة في منطقة الجهراء الصحية و123 حالة في منطقة الفروانية الصحيةو117 حالة في منطقة حولي الصحية و105 حالات في منطقةالعاصمة الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة ليصبح بذلكالمجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقىالرعاية الطبية اللازمة 7703 حالات.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3718 مسحةليبلغ مجموع الفحوصات 611639 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الاخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطةالآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحساباتالرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصياتوكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 673 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 75993 حالة.