«الصحة»: 412 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 84636 وتسجيل حالتي وفاة

30 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 412 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 » خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 530 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 120 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و81 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و80 حالة في منطقة حولي الصحیة و76 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و55 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 89 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7456 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2490 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 614129 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 657 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 76650 حالة.