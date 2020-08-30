وزيرة «الإسكان»: بدء تسلم مشروع جنوب عبدالله المبارك 6 أكتوبر المقبل

27 أغسطس 2020 || أعلنت وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس تشكیل المؤسسة العامة للرعایة السكنیة للجنة الاستلام لمشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكاني بتاریخ 6 أكتوبر المقبل تمھیدًا لبدء إجراءات التسلم الفعلي للمواطنین في ھذا المشروع.

وقالت الفارس في تصریح صحفي الیوم إن تشكیل ھذه اللجنة یعد تمھیدًا لتوزیع شھادة “لمن یھمه الأمر” للمواطنین الذین لدیھم تخصیص في منطقة جنوب عبدالله المبارك، مبینة أن عدد القسائم السكنیة المتاحة للتسلیم للمواطنین ستكون 3260 قسیمة سكنیة في المشروع.

وأشادت بجھود الكوادر الوطنیة الكویتیة التي عملت خلال الفترة الماضیة على تحقیق خطوات إنجاز عالیة في مشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكاني من أجل تأمین تجھیزه للتسلیم للمواطنین أصحاب القسائم السكنیة ھناك.

وقالت الفارس “لا بد من توجیه الشكر لإخواني في لجان الإسكان في مجلس الأمة وجمیع الوزراء السابقین ممن وضعوا اللبنة الأولى لتلك المشاریع الإسكانیة وكان لھم بصمة لن تنسى فیھا”.

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