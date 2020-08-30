الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الأعلى

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة يتم بموجبه ترقية المتقاعدين الكويتيين إلى الدرجة الوظيفية التالية في حال التقدم للتقاعد، أسوة بالعسكريين العاملين في الدولة.

وقال الشاهين في مقترحه يمثل الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت شريحة كبيرة وهامة في المجتمع.

ونظراً لضرورة تقدير الموظفين الذين بذلوا حياتهم الوظيفية في خدمة الجهات التي يعملون بها، خصوصا بين صفوف أصحاب التقارير المتميزة طوال فترة عملهم.

لذا وجب منح هذه الشريحة الواسعة من الموظفين المتقاعدين، الذين أفنوا حياتهم الوظيفية في خدمة وطنهم العزيز الدرجة الوظيفية التالية ضمن إجراءات التقاعد، وذلك حرصا ًعلى تحفيز الموظفين العاملين بالدولة، ولتكريمهم معنوياً ودعمهم مادياً بزيادة المعاش التقاعدي لهم.