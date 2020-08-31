العدساني يجدد رفضه المساس بجيوب المواطنين ومكتسباتهم وحقوقهم

31 أغسطس 2020 || جدد النائب رياض العدساني رفضه المساس بجيوب المواطنين وقوتهم ومكتسباتهم وحقوقهم ورواتبهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتعارض معفي نص المادة ٢٠ التي تنص على تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إنه تصدى لهذا التوجه من خلال الاستجوابين اللذين قدمهما لوزير المالية «المستقيل حسب وصفه» والمتعلقين بالمساس بجيوب المواطنين، مؤكدًا أنه سيتصدى لكل وزير يسير بخطى وزير المالية «المستقيل».

وأضاف أنه تم سحب الوثيقة الاقتصادية التي سبق أن أكد أنها حقيقية وليست مجرد رؤى وأفكار، مبينًا أنها حتى لو كانت أفكارًا فهي أفكار مسمومة اقتصاديًّا.

وقال العدساني إن الأصل تحمل المسؤولية ومحاربة الفساد وإيقاف الهدر والمصاريف الزائدة، مشيرًا إلى أنه أوقف الوثيقة الاقتصادية في أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٨ و٢٠٢٠.