عبدالله الكندري يستعجل مناقشة تعديل النظام الانتخابي

31 أغسطس 2020 || أعلن النائب عبدالله الكندري تقدمه وعدد من النواب بطلب لاستعجال مناقشة الاقتراح بقانون لتعديل النظام الانتخابي من صوت واحد إلى صوتين.

وقال الكندري في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم إن الاقتراح الذي تقدم به مع عدد من النواب مقدم منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

ولفت إلى أن هذا الاقتراح ظل حبيس الأدراج في اللجنة المختصة ولم تكن هناك جدية لدراسته على الرغم من أهميته للناخب الكويتي.

ورأى الكندري أن نظام الصوت الانتخابي الواحد لم يحد من الممارسات الطائفية أو الفئوية أو القبلية رغم ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية التي أكدت أن سبب إصدار هذا القانون هو محاربة شراء الأصوات.

واستغرب استمرار الفرعيات دون أن تتحرك الحكومة لمحاربتها، مضيفًا أن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي تعمل وفقًا لنظام الصوت الانتخابي الواحد وأن الأردن هي آخر دولة تركت هذا النظام ولجأت إلى نظام انتخابي آخر.

وأوضح الكندري أنه تقدم مع عدد من النواب وفقًا للمادة ٥٥ من اللائحة الداخلية بطلب إلى رئيس مجلس الأمة لعرض هذا الاقتراح على نواب المجلس والتصويت عليه.

ولفت الكندري إلى أن هذه الخطوة هي الأولى لإصلاح النظام الانتخابي والتوصل إلى نظام اختيار عن طريق القوائم الانتخابية كما يطمح لها الناخب الكويتي.

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