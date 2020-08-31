«التعليم العالي »تعلن بدء التسجيل بخطة بعثات الوزارة غدا إلكترونيا

31 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة التعلیم العالي بدء التسجیل في خطة بعثات الوزارة للعام الدراسي «2021/2020 » عبر الموقع الالكتروني للوزارة وذلك اعتبارا من یوم غد 1 سبتمبر ویستمر حتى 30 من الشھر نفسه.

وقالت الوكیلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافیة المتحدثة الرسمیة باسم الوزارة فاطمة السنان في تصریح صحفي اليوم إن التسجیل في خطة بعثات الوزارة سیتم وفق ما أعلنت عنه الوزارة في یولیو الماضي وأنه لم یتم تعدیل أو تاجیل الموعد المحدد.

وأضافت السنان أن التسجیل یبدأ اعتبارا من یوم غد الثلاثاء للطلبة الحاصلین على الثانویة في عامي «2019/2018 » و«2020/2019» مبینة أن خطة البعثات ھذا العام ممتدة طوال شھر سبتمبر لإتاحة الفرصة لطلبة الثانویات الحكومیة والخاصة للتنافس على مقاعد بعثات الوزارة.

وأوضحت أن خطة البعثات لھذا العام تضمنت التخصصات المطروحة في خطة بعثات العام الماضي وبذات النسب المطلوبة وھي موجودة على موقع الوزارة للراغبین بالاطلاع على تلك التخصصات.

وذكرت أنه بناء على توجیھات واعتماد وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي یمكن للطلبة من خریجي العام الماضي أو العام الحالي الحاصلین على قبول أكادیمي للفصل الدراسي الأول من العام «2021/2020 «التسجیل في خطة بعثات الوزارة.

وأفادت أنه في حال قبولھم بذات التخصصات ستقوم الوزارة بتسدید الرسوم الدراسیة لذات الفصل الذي قبلوا فیھ في خطة البعثات.

ودعت السنان الطلبة للاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجیل بھا قبل إنھاء اجراءات التسجیل لضمان عدم الخطأ بتحدید الرغبات مبینة أنه یمكن للطالب التسجیل في ثماني رغبات كحد أقصى.

ولفتت إلى أن ضم الطلبة الدارسین على حسابھم الخاص لبعثات الوزارة یتم للتخصصات المطروحة في الخطة فقط مناشدة الطلبة الراغبین بالتسجیل في خطة بعثات الوزارة التسجیل في الموقع المخصص للبعثات ولیس بعثات التمیز أو بعثات الایفاد الطبي المباشر.

وأوضحت أن بعثات التمیز لتقدیم الطلبة الحاصلین على قبول لدراسة البكالوریوس من احدى الجامعات المتمیزة في دول الابتعاث أما الایفاد الطبي المباشر فھو للحاصلین على قبول بأحد التخصصات الطبیة من إحدى جامعات ودول الابتعاث.

وبینت استعداد الوزارة لاستقبال اي استفسارات خاصة بالبعثات على ایمیلات الوزارة المعلن عنھا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة متمنیة التوفیق للابناء الطلبة في التقدیم لبعثات الوزارة للعام الدراسي «2021/2020».

«إع»