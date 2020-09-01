4 استجوابات و5 تقارير لـ«الميزانيات» على جدول «مجلس الأمة».. اليوم

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 19 بنداً و90 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى، وبند الأسئلة.

وينظر المجلس في الاستجوابين المقدمين من النواب الحميدي السبيعي ود. خليل عبد الله ابل ود. عودة عودة الرويعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي، والاستجوابين المقدم من النائبين د. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما ينظر المجلس في الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

ومدرج على الجدول 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/2021 ومشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة وعددها 8 مشاريع.

ويحتوي الجدول على التقرير الثالث للجنة بشأن المشاريع بقوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية وعددها 15، التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والمشروع بقانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019.

الموانئ

بلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 97.455.390 د.ك، فيما بلغت المصروفات 48.960.995 د.ك.

ويؤول صافي الربح البالغ 48.494.395 د.ك إلى الخزانة العامة للدولة.

وبلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 101.308.440 د.ك ، فيما بلغت المصروفات 51.125.699 د.ك.

ويؤول صافي الربح البالغ 50.128.741 د.ك إلى الخزانة العامة للدولة.

هيئة الصناعة

وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 810/ 95.113.059 د.ك، فيما بلغت المصروفات 44.067.216 د.ك.

وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 695 /51.045.843 د.ك توزع على النحو الآتي:

1- يحول مبلغ 5.459.446/600 يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.

2- يؤول مبلغ 095 /45.586.397 إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.

وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019 /2020 مبلغ 007/91.774.649 د.ك ، فيما بلغت المصروفات 018 /47.408.474 د.ك.

وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 989 /44.366.174 د.ك توزع على النحو الآتي:

1- يحول مبلغ 200/ 5.419.107 يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.

2- يؤول مبلغ 789/ 38.947.067 إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.

تقنية المعلومات

بلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018 /2019 مبلغ 812 /76.862.530 د.ك، فيما بلغت المصروفات الإجمالي مبلغ 447 /15.999.496 د.ك.

وبلغ صافي الربح 365 / 60.863.034 د.ك موزعة على النحو الآتي:

1- يحول مبلغ 437 /6.086.303 د.ك تمثل 10 ٪ من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.

2- يؤول 928 /54.776.730 د.ك إلى الخزانة العامة للدولة.

وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 701 /95.220.044 د.ك، فيما بلغت المصروفات 602 /18.520.766 د.ك.

وبلغ صافي الربح 099 /76.699.278 د.ك موزعة على النحو الآتي:

1- يحول مبلغ 809 /7.669.927 د.ك يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.

2- يؤول 290 /69.029.350 د.ك إلى الخزانة العامة للدولة.

اللتنمية الاقتصادية العربية

بلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 208.544.788 د.ك ، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.293.070 د.ك.

وتضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 184.251.718 د.ك بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:

1- يحول مبلغ 16.387.758.

2- يحول مبلغ 167.863.960 إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019 /2020 مبلغ 36.719.180 د.ك، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.226.588 د.ك.

وتضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 12.492.592 د.ك بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:

1- يحول مبلغ 624.630 إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2- يحول مبلغ 11.867.962 إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ولفتت لجنة الميزانيات في تقريرها إلى أن إقرار الحسابات الختامية المذكورة لا يعني أنها خالية من الملاحظات والمخالفات المالية، حيث أرجئ نقاشها إلى بداية الفصل التشريعي المقبل مع تكليف الجهات الرقابية لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة في تسويتها.

ونوهت اللجنة إلى أن أرباح بنك الكويت المركزي سيستمر تحويلها إلى احتياطية العام لاستكمال سقفه المقترح البالغ مليار دينار موضحة أن نسبة تغطيته له وصلت 95 ٪، وأنه في حال اكتمال الرصيد المستهدف سيؤول للخزينة العامة للدولة كامل أرباحه مستقبلا.

وقالت اللجنة إنه بإقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للجهات المشملة في التقرير، فإنه سيؤول إلى خزينة الدولة نحو 307 ملايين دينار تمثل نصيبها من أرباح كل من «مؤسسة الموانئ الكويتية – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات».

وأضافت “وسيؤول للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 17 مليون دينار في حال إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تمثل نصيبها من أرباحه عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020”.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنه بعد إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية، سيكون إجمالي ما تم رفده لخزينة الدولة من أرباح الجهات المستقلة نحو 10 مليارات دينار منذ بدء تنسيق الحكومة مع مجلس الأمة في هذا الشأن، لافتة إلى أن بعض تلك الأرباح سترحل فور اعتماد الحسابات الختامية، وأخرى تمت جدولتها لتسدد على دفعات معينة متفق عليها.

وقالت إن اجمالي الاستقطاعات المحولة لـ «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» من صافي أرباح «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» تبلغ نحو 377 مليون دينار منذ إقرار التعديلات التشريعية على قانون إنشائه.

وختمت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات جاءت كالآتي:

1- متابعة الحكومة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما للخزينة العامة للدولة من حقوق مالية من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة دعما لمواردها المالية.

2- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العامة للدولة باعتبارها جزءا من أصوله.

3- عدم توظيف الاحتياطيات المالية المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة باستثمارات طويلة الأجل تجنبا لتأخير تنفيذ مشاريعها الرأسمالية مع ما يصاحب ذلك من تعارض للغرض الذي احتجزت من أجله.