«الصحة»: 702 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 85811 وتسجيل 3 حالات وفاة

01 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 702 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85811 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 534 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 163 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و152 حالة في منطقة الجهراء الصحية و142 حالة في منطقة حولي الصحية و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7620 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 3997 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 621616 فحصًا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 433 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد – 19» 77657 حالة.

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