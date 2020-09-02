«الصحة»: 667 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 86478 وتسجيل حالة وفاة واحدة

02 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 667 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 86478 حالة في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 535 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 183 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و136 حالة في منطقة حولي الصحیة و130 حالة في منطقة العاصمة الصحیة و125 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و93 حالة في منطقةالجھراء الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 92 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7734 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4425 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 626041 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 552 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 78209 حالات.