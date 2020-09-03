«الصحة»: 900 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 87378 وتسجيل 3 حالات وفاة

03 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة عن تسجیل 900 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 87378 حالة في حین تم تسجیل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 538.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر السند أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 229 حالة في منطقة حولي الصحیة و 201 في الفروانیة الصحیة و178 في العاصمة الصحیة و175 في الأحمدي الصحیة و117 في الجھراء الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 90 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8049 حالة.

ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا في الأربع وعشرین ساعة الماضیة بلغ 5441 مسحة لیبلغ إجمالي الفحوصات 631482 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم عن شفاء 582 إصابة في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 78791 .

«إع»