الغانم: التجسس مرفوض جملة وتفصيلاً.. المبدأ ثابت بغض النظر عن الأشخاص أو المكان أو الزمان

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم صحة اجتزاء مقاطع من الـ «فلاش ميموري» الذي أرسله وزير الداخلية لمجلس الأمة.

وقال الغانم: أشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بحق كل ما اتخذه من إجراء تجاه أي شبهة تنصت أو تجسس بغض النظر عن الأسماء وإحالة الوقائع إلى النيابة، والجسد القضائي العادل الذي نثق فيه واتخاذه كل ما يمكن أن يتخذ لمواجهة هذه الآفة.

وأضاف: بناء على بعض التصريحات بشأن اجتزاء بعض المقاطع من الفلاش ميموري الذي أرسل من قبل وزير الداخلية للمجلس، قمت شخصياً ومجموعة من النواب بالتحقق من هذا الأمر واتضح لي بشكل قاطع بأن هذا الأمر غير صحيح.

وتابع: أؤكد أن التجسس مرفوض جملة وتفصيلاً، وسبق وأنا أثرت هذا الموضوع في فصول تشريعية سابقة، والمبدأ ثابت بهذا الشأن بغض النظر عن الأشخاص أو المكان أو الزمان.

وبين الغانم، “كل المقاطع التي ذكر بالاستجواب أنها حذفت من الفلاش ميموري، موجودة وتحديدا بالملف الثاني بالفلاش المسجل تحت رقم «0052rec1»، وموضوعات الديوانية موجود بالثانية 25، والترقية في الدقيقة دقيقة و33 ثانية، والحديث قبل دخول الضباط موجود في الدقيقة دقيقة و54 ثانية”.

وأضاف الغانم، “النواب الذين كانوا متواجدين واطلعوا على محتوى الفلاش ميموري هم الحميدي السبيعي، ومحمد الدلال، ويوسف الفضالة، وناصر الدوسري، وأحمد الفضل، وخالد الشطي، ورياض العدساني، ومتأكد أن الاخوة الذين اطلعوا على هذه المقاطع وقالوا إنها غير موجودة لم تكن لديهم سوء نية فهم أيضا ناس تخاف الله ولا تريد ظلم الآخرين، لكن يبدو وفق ما شرح لي إنه عند تشغيل المقاطع قاموا بتشغيلها على برنامج معين لم يتح لهم مشاهدة كل شيء ولم يطلبوا الدعم الفني”.

وأوضح الغانم، “لمن يحاول أن يشكك بأن المقاطع قد أضيفت.. أقول نفس الفلاش الذي تم تسليمه لي من وزارة الداخلية هو الموجود الآن ويستطيع الجميع التأكد من أن الملفات أو البصمة التي بها الملفات على هذا الفلاش مؤرخة بتاريخ 4 أغسطس وأي تحديث يأتي بعد 4 أغسطس سيظهر التاريخ الحديث”.