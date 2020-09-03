الشاهين: إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته:

انتقل إلى رحمة الله تعالى المربي الفاضل المرحوم “محمد حسين علي الأحمد” عن عمر ناهز 77 عاماً، والذي كان أحد رجال الكويت الأوفياء المخلصين في عملهم، حيث أفنى حياته في خدمة العملية التعليمية والتربوية، وكان رحمه الله معلماً ثم وكيلاً ثم عمل مديراً لمدرسة عبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية للبنين حتى توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«تسّمية إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية باسم المربي الفاضل المرحوم “محمد حسين علي الأحمد” رحمه الله، عرفاناً بتاريخه المشرف ودوره ومسيرته في العملية التعليمية والتربوية».