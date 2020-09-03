وزير التربية: التوجيه الفني هو “عصب” العملية التربوية

03 سبتمبر 2020 || قال وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي إن التوجیه الفني یمثل “الجھاز العصبي” للعملیة التربویة، مشیرًا إلى الدور البارز والمسؤولیة التي تقع على عاتق الموجه الفني في ھذا الإطار.

وأكد الحربي، خلال اجتماعه الیوم الخمیس مع موجھي عموم المواد العلمیة بحضور وكیل الوزیر بالإنابة والوكیل المساعد للتنمیة التربویة والأنشطة فیصل المقصید والوكیل المساعد للتعلیم العام أسامة السلطان، عزمه الاجتماع مع دیوان الخدمة المدنیة خلال الفترة المقبلة لاعتماد الھیكل التنظیمي للموجھین الفنیین.

وأشار إلى الخبرة الإداریة التي یمتاز بھا الموجه الفني في عدد من القضایا التعلیمیة والإداریة في المیدان التربوي كزیارة المدارس بمختلف مراحلھا بالإضافة إلى الاطلاع الكامل على المناھج الدراسیة وطرق تدریسھا.

وقال إن المناھج الإنسانیة تعتبر أصعب من المناھج العلمیة لما یتخللھا من المعلومات والمفاھیم التي تحتاج من المعلم إلى إتقان شرحھا لتوصیل المضمون العلمي لعقل الطالب، مضیفًا أن الزیارات المستمرة من الموجھین إلى المدارس تعتبر حمایة ذاتیة للموجه نفسه.

واقترح خلال الاجتماع وضع خطة متكاملة لإدارة التوجیه الفني للعام الدراسي بحیث یقوم الموجھون بتشكیل فریق مصغر لرسم آلیة لتحدید المھام وطبیعة الوصف الوظیفي للموجه الفني وذلك لمعالجة أي خلل أو إشكال قد یضر بسیر العملیة التعلیمیة.

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