«تحسين بيئة الأعمال» بحثت إنشاء لجنة لفحص وتصنيف المنتج الزراعي

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال في اجتماعها اليوم 4 اقتراحات برغبة بشأن تحسين المنتج الزراعي من خلال إنشاء لجنة محايدة للفحص والتصنيف ولها مرجعية في تصنيف المنتجات الزراعية، وما يخص موضوع المزادات وربطها، إضافة الى عملية تنظيم اشتراطات شركات الوساطة، والقيمة المضافة التي تضعها تلك الشركات.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تكون لجنة الخدمات في مجلس الوزراء هي اللجنة المعنية بتلك الاقتراحات المقدمة، لافتاً إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال مدعوة للذهاب إلى مجلس الوزراء والاجتماع بلجنة الخدمات ورؤية المخطط العام لعمل هذه اللجنة يوم 13 سبتمبر الجاري

وأشار إلى أن ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وهيئة الغذاء والتغذية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حضروا اجتماع اللجنة اليوم.

وأكد أن هناك قبول لتلك اللجنة التي ستبحث صلاحيات المنتج الزراعي سواء كان مستوردا أم محليا على ان يكون تصنيفه حسب مصادر ومراجع واضحة للجميع، مشيراً إلى أن اللجنة سيشارك بها اتحاد المزارعين.

وأشار إلى موضوع المزادات موضحاً أن اللجنة اقترحت أن يكون هناك فترتين أحداهما يخص الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والأسواق الموازية تكون بالبداية ثم تليها مزايدة أخرى تكون للشركات الوسيطة ولبيوت التعبئة.

وبين الفضل ان بيت التعبئة يختلف عن عمل شركات الوساطة حيث سيقوم بغسيل البضائع وتصنيفها والاشراف عليها وتخزينها وطريقة عرضها.