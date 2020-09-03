الفضل: تفسير «القوى العاملة» لقانون العمل في القطاع الأهلي لا يفيد أصحاب المشروعات

03 سبتمبر 2020 || قال النائب أحمد الفضل إن هناك تخبطًا في أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة يتطلب تدخلًا من سمو رئيس الوزراء للمصلحة العامة وحفظ حقوق المواطنين.

وأوضح الفضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن هناك كتابين متناقضين من هيئة القوى العاملة فيما يخص الرقابة على دفع أجور العاملين في القطاع الخاص يستند الأول إلى نص في قانون العمل الأهلي أنه ” يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات الماليه المحلية ” والكتاب الآخر أن ما يقصده المشرع يختص بالرعي وبعض المهن المماثلة وذلك استنادًا إلى المذكرة الإيضاحية “.

وأضاف معلقًا “النص واضح والقانون لم يشترط أو يحدد أي نوع من النشاط، مؤكدًا أن قانون العمل الأهلي يسمح للوزارة أن تستصدر من مجلس الوزراء قرارًا باستثناء بعض الأنشطة من إيداع كامل الرواتب للعمالة الوافدة.

وأشار إلى أن المادة 57 من قانون العمل الأهلي تنص على أنه “ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية “.

وقال الفضل إنه تلقى مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة ردًّا على مذكرته التي بعث بها إلى الهيئة تقول إن المادة التي أشار إليها الفضل غير قابلة للتحقق.

وأضاف أن مذكرة الهيئة تبين أن قصد المشرع حين وضع تلك المادة لا يفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن ما يقصده المشرع يختص بالرعي وبعض المهن المماثلة وذلك استنادًا إلى المذكرة الإيضاحية.

وبشأن التسجيل الذي ادعى فيه النائب محمد هايف في استجواب وزير الداخلية الأخير أنه كان مقطوعًا قال الفضل “إن هناك مشكلتين الأولى هي أن الفيديو من الواضح أن فيه مشكلة تقنية والمشكلة الأخرى أن هناك عدة كاميرات، وأن الحوار الفعلي في أمن الدولة هي ساعتين” من السلام حتى الختام.

وأضاف الفضل ” ولكن عند إضافة التسجيلات من الكاميرات الأخرى من الطبيعي أن يصل لمدة قد تصل إلى عشر ساعات”.

وأكد الفضل ” أن لا صحة لادعاء النائب محمد هايف وكرره بعض النواب، مطالبًا النواب بالرجوع مرة أخرى للتسجيلات ورؤيتها كاملة من عده نواحٍ”.