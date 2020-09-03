«الطيران المدني» تعلن إجراءات وقائية جديدة في مبنى الركاب «تي4»

03 سبتمبر 2020 || أعلنت الادارة العامة للطیران المدني عن إجراءات وقائیة جدیدة في مبنى الركاب «تي 4 » في مطار الكویت الدولي لمستقبلي المسافرین القادمین.

وقالت «الطیران المدني» في بیان صحفي اليوم إن من الإجراءات الوقائیة السماح فقط لتواجد 60 شخصا للاستقبال في صالة «القادمون» مشیرة إلى أن الأولویة لمن یصل أولا كما یسمح لشخص واحد فقط من كل عائلة الدخول الى المبنى لاستقبال الركاب القادمین.

وذكرت أن من الإجراءات أیضا السماح بالدخول للمبنى لاستقبال الركاب القادمین قبل ساعة واحدة فقط من موعد الرحلة.

وأوضحت أنه یجب على مستقبلي الركاب القادمین تقدیم معلومات رحلة الوصول الى موظفي الأمن لدخول المبنى.

«إع»