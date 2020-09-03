الدمخي: وزير الداخلية لم يتخذ إجراءات لمحاسبة المتورطين في قضية التسريبات

03 سبتمبر 2020 || أعلن النائب د.

عادل الدمخي شهادته في ما يتعلق بالتسجيلات المتعلقة بالتحقيقات في موضوع الصندوق الماليزي، وما ذكره النائب محمد هايف خلال جلسة استجواب وزير الداخلية أنس الصالح عن عدم وجود بعض المقاطع في النسخة المودعة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وقال الدمخي في تصريح صحفي بمجلس الأمة “لقد قرأت ما قاله السيد رئيس مجلس الأمة حول الشريط “، موضحًا أنه كتب بالأمس ما رآه في هذا الشريط، وبين الدمخي أن “النائب محمد هايف شاهد الأشرطة وقال لي إن هناك شيئًا محذوفًا من هذا الشريط وهناك أشياء مقتطعة”.

وأضاف” بعدها ذهبت للأمين العام ووجدت النائب شعيب المويزري يستمع للأشرطة وتفاجأت بعدم وجود المقطع الأول من الشريط وبعد ذلك حتى نستمع للشريط بالكامل ذهبنا إلى مكتب الأمين العام واستعنا بالدعم الفني”.

وتابع الدمخي” الدعم الفني قام بتشغيل الشريط وحدث نفس الشيء ولم نجد المقطع الأول من الشريط وبالتحديد عند الفقرة التي تبدأ من سلام مدير أمن الدولة على المتهم، مضيفًا ” بعدها ذهب النائب شعيب المويزري وتابعت أنا مشاهدة الشريط ولم يكن محذوفًا منه سوى المقطع الأول”.

وقال ” هذا ما رأيته وأروي الحادثة كما جاءت، ولا أعلم إذا كان بعد ذلك حدث تصحيح من الدعم الفني أم لا “.

وأضاف “أنا لا أكذّب أحدًا ولكن أروي ما رأيته ورآه الأخ محمد هايف ورآه معي الأخ شعيب المويزري في بداية الشريط”.

وأكد الدمخي أن ما شاهده في هذا الشريط طامة بكل ما تعني الكلمة، مستطردًا بالقول ” لا يمكن لمن كان عنده مثل هذا الشريط أن يتساهل به حتى يتسرب ويصل بعد ذلك للناس ويتفاعلون معه”.

وتابع الدمخي قائلًا ” كان يجب على وزير الداخلية اتخاذ إجراء ضد المتورطين في هذه القضية، ولكن للأسف اتخذ الوزير إجراء مضادًّا ودعم من كان يحاول التغطية على هذه القضية”.