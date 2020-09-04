وزارة الصحة : تسجیل 865 إصابة جدیدة بفيروس كورونا .. وحالة وفاة واحدة

04 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 865 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88243 حالة في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 537 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ان من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 223 حالة في منطقة حولي الصحیة و209 حالات في منطقة الاحمدي الصحیة و191حالة في منطقة العاصمة الصحیة و132 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و110 حالة في منطقةالجھراء الصحیة.

وبین ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 94 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8289 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4738 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 636220 فحصا.

وجدد السند الدعوة الى المواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 626 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «79417 حالة.