«الصحة»: 720 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 88963 وتسجيل 3 حالات وفاة

05 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 720 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد«كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة فيالبلاد إلى 88963 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبحمجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتهاوأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 177 حالة في منطقة حوليالصحية و169 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و130 حالة في منطقة العاصمةالصحية و127 حالة في منطقة الفروانية الصحية و117 حالة في منطقة الجهراءالصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة ليصبح بذلكالمجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقىالرعاية الطبية اللازمة 8520 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4414 مسحةليبلغ مجموع الفحوصات 640634 فحصا.

وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطةالآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحساباتالرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصياتوكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 79903 حالات.