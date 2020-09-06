«الصحة»: 619 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 89582 وتسجيل 4 حالات وفاة

06 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة عن تسجیل 619 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 89582 حالة في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 544 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 182 حالة في منطقة حولي الصحیة و128 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة و128 حالة في منطقة العاصمة الصحیة و108 حالات في منطقة الفروانیة الصحیة و73 في منطقة الجھراء الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 94 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8517 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 3093 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 643727 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم عن شفاء 618 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 80521 حالة.

«إع»