الفضالة: تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص.. مرفوض

طالب النائب يوسف الفضالة الحكومة ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بضرورة عدم رد قانون العمل في القطاع الاهلي والتحرك لإنهاء ملف تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة “وصلتني معلومات عن تسريح العمالة في قطاع البنوك والاقتصادية بشكل عام”، مؤكداً أن هذا الامر مرفوض وانه سبق واحتج عليه أكثر من مرة.

ولفت إلى أنه كانت له مواقف في هذا الشأن خاصة حينما رفض قانون معالجة آثار تداعيات جائحة كرونا الذي كان يتضمن انتقاص من رواتب الموظفين.

واستغرب الفضالة هذه التصرفات بحق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكداً أن تلك العمالة الوطنية هي رافد اساسي لهذه القطاعات الاقتصادية.

وبين الفضالة ان اقرار قانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص يعد مكسباً للعمالة الوطنية وأن الهدف منه تعزيز دورها في هذا القطاع الهام، مستنكراً المعلومات التي ترددت بشأن تسريح العمالة الوطنية رغم المكاسب التي تحققت من إقرار هذا القانون.