الغانم: جلستا الثلاثاء والأربعاء للميزانيات والحالة المالية للدولة

– جلسة الخميس للتصويت على طلبي «طرح الثقة» بوزيري «الداخلية» و«التربية»

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلستين خاصتين يومي الثلاثاء والأربعاء، مخصصتان للميزانيات والحالة المالية للدولة، ويوم الخميس جلسة خاصة للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية.

وأضاف الغانم، “وجهت دعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي”، مبينا، “الجلسة الخاصة ستناقش الميزانيات المتعلقة بالجهات الملحقة والمستقلة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والحالة المالية للدولة ومشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية”.

وتابع الغانم، “إن شاء الله نستطيع في يومي الثلاثاء والأربعاء أن ننتهي من الميزانيات وإن لم تنته فسيرحل المتبقي منها إلى جلسة يوم الخميس بعد التصويت على طلبات طرح الثقة”.