«الكهرباء والماء» تدشن تطبيقا لتلقي بلاغات الأعطال في الأجهزة الذكية

07 سبتمبر 2020 || دشنت وزارة الكهرباء والماء اليوم الاثنين تطبيقا لتلقي بلاغات الاعطال عن طريق الاجهزة الذكية «mew152» وتفعيل استخدام نظام ادارة الاعطال الذكي لسرعة معالجتها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة أحمد الرشيدي على هامش حفل تدشين التطبيق إن الوزارة تحرص على تقديم افضل الخدمات للعملاء والمستهلكين مبينا ان هذا التطبيق تم بناؤه باستخدام تقنيات حديثة وربطه مع نظم المعلومات الجغرافية ونظام خدمة العملاء «Crm» لدى قطاع خدمة العملاء وكذلك مع هيئة المعلومات المدنية.

وأكد الرشيدي ان التطبيق الذكي يهدف الى ايجاد الحلول السريعة لمشاكل تلقي طلبات الاعطال واظهار الشفافية بإتاحة الفرصة للعملاء بمتابعة سير اجراءات البلاغات وتوفير الادوات التقنية للعاملين في مراكز الطوارئ لسرعة تحديد مواقع الاعطال على الخرائط الالكترونية والمتابعة اللحظية لاجراءات الاصلاح.

وأشار الى ان من مميزات التطبيق الجديد سهولة الاستخدام وتحديد موقع البلاغ عن طريق الرقم الآلي للموقع ما يسهل على فرق الطوارئ الوصول الى موقع البلاغ بسرعة والتقليل من البلاغات الواردة لمراكز الطوارئ بحيث يتم دمج البلاغات الواردة لذات العطل.

وذكر ان من مميزاته ايضا تحديد الخط المغذي للمنزل ورقم المحطة تلقائيا من خلال نظام «GlS» إضافة الى ميزة ارسال رسالة نصية واخرى عبر البريد الالكتروني لموظفي النوبة في مركز الطوارئ وتحديث حالة الشكوى بشكل فوري من قبل فرق الطوارئ فضلا عن متابعة حالة الشكوى من خلال تطبيق «MEW152».