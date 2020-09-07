«التربية»: الانتهاء من طباعة كتب المرحلة الثانوية وجار توزيعها على المدارس

07 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة التربیة الانتھاء من طباعة كتب المرحلة الثانویة بالكامل مشیرة إلى أنه یجري توزیعھا على المدارس من قبل الجھة المختصة.

وقال الوكیل المساعد لقطاع البحوث التربویة والمناھج بالوزارة صلاح دبشة في تصریح صحفي إن طباعة كتب المرحلتین الإبتدائیة والمتوسطة ستنتھي في غضون أسبوعین ومن ثم تسلیمھا وتوزیعھا على المدارس على أن تسلم للطلبة قبل بدء الدراسة وذلك وفق الإجراءات الإحترازیة المناسبة.

وأوضح أن القطاع قام بتوفیر جمیع الكتب الدراسیة المقررة بصیغة «PDF » على الموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع الجھة المختصة لافتا الى أن استعدادات القطاع للعام الدراسي 2021/2020 تسیر وفقا للخطة الموضوعة.

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