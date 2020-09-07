«الصحة»: 805 إصابات جديدة ب«كورونا» والإجمالي 90387 وتسجيل حالتي وفاة

07 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 805 إصابات جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90387 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 546 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 221 حالة في منطقة حولي الصحیة و201 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة و155 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و135 حالة في منطقة العاصمة الصحیة و93 حالة في منطقة الجھراء الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 90 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8804 حالات.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4324 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 648051 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 516 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 81037 حالة.

«إع»