مدير «الاطفاء» : قانون قوة الاطفاء العام يسهم في تطوير العمل والحفاظ على مصالح منتسبيها المادیة والمعنویة

07 سبتمبر 2020 || قال مدیر الإدارة العامة للاطفاء لفریق خالد المكراد إن صدور قانون قوة الإطفاء العام “سیحقق نقلة نوعیة وسیسھم في تطویر العمل في سلك الإطفاء”.

جاء ذلك في تصریح الفریق المكراد لـ بمناسبة صدور قانون قوة الاطفاء العام رقم «13/2020» لیحل محل الادارة العامة للاطفاء.

وأوضح المكراد أن القانون الجدید سیسھم في تطویر العمل بالاطفاء من خلال إنشاء كلیة بمستوى أكادیمي متخصص لمواكبة التطور والتقدم في مجال علوم وھندسة الاطفاء ولزیادة عدد العناصر البشریة المتخصصة في التعامل مع الازمات والكوارث والحوادث الكبرى.

وذكر أن القانون سیحفظ مصالح رجال الاطفاء المادیة والمعنویة التي یستحقونھا نظیر تضحیاتھم الكبیرة بأرواحھم لضمان سلامة الامن المجتمعي من خطر الحرائق والكوارث بأنواعھا.

وأضاف أن القانون الجدید سیقضي على عدد المخالفات والمخالفین للاشتراطات الوقائیة من خطر الحرائق من خلال ما تضمنه من عقوبات و جزاءات مالیة كبیرة حیث منح القانون المتخصصین من رجال الاطفاء حق الضبطیة القضائیة.

ودعا المكراد جمیع المؤسسات والشركات والجھات الحكومیة وغیر الحكومیة للتعاون والعمل على تنفیذ اشتراطات قوة الاطفاء العام في ما یتعلق بتراخیص الاطفاء الوقائیة ومتطلباتھا لضمان سلامة منشآتھم والعاملین فیھا من خطر الحرائق وحمایة وضمان أمن وسلامة المجتمع والوطن والاقتصاد الوطني.

وتقدم بعمیق الشكر والتقدیر لرئیس مجلس الامة مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الأمة كما أعرب عن جزیل شكره لسمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح وإلى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والى الوزراء لاصدار ھذا القانون الذي یضمن حمایة الارواح الممتلكات وسلامة المجتمع من خطر الحرائق.

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