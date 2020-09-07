مدير «الإطفاء»: قانون قوة الإطفاء العام يسهم في تطوير العمل والحفاظ على مصالح منتسبيها المادیة والمعنویة

07 سبتمبر 2020 || قال مدیر الإدارة العامة للإطفاء الفریق خالد المكراد إن صدور قانون قوة الإطفاء العام ” سیحقق نقلة نوعیة وسیسھم في تطویر العمل في سلك الإطفاء”.

جاء ذلك في تصریح الفریق المكراد لـ بمناسبة صدور قانون قوة الإطفاء العام رقم «2020/13» لیحل محل الإدارة العامة للإطفاء.

وأوضح المكراد أن القانون الجدید سیسھم في تطویر العمل بالإطفاء من خلال إنشاء كلیة بمستوى أكادیمي متخصص لمواكبة التطور والتقدم في مجال علوم وھندسة الإطفاء ولزیادة عدد العناصر البشریة المتخصصة في التعامل مع الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى.

وذكر أن القانون سیحفظ مصالح رجال الإطفاء المادیة والمعنویة التي یستحقونھا نظیر تضحیاتھم الكبیرة بأرواحھم لضمان سلامة الأمن المجتمعي من خطر الحرائق والكوارث بأنواعھا.

وأضاف أن القانون الجدید سیقضي على عدد المخالفات والمخالفین للاشتراطات الوقائیة من خطر الحرائق من خلال ما تضمنه من عقوبات وجزاءات مالیة كبیرة حیث منح القانون المتخصصین من رجال الإطفاء حق الضبطیة القضائیة.

ودعا المكراد جمیع المؤسسات والشركات والجھات الحكومیة وغیر الحكومیة للتعاون والعمل على تنفیذ اشتراطات قوة الإطفاء العام في ما یتعلق بتراخیص الإطفاء الوقائیة ومتطلباتھا لضمان سلامة منشآتھم والعاملین فیھا من خطر الحرائق وحمایة وضمان أمن وسلامة المجتمع والوطن والاقتصاد الوطني.

وتقدم بعمیق الشكر والتقدیر لرئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الأمة كما أعرب عن جزیل شكره لسمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح وإلى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وإلى الوزراء لإصدار ھذا القانون الذي یضمن حمایة الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمع من خطر الحرائق.

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