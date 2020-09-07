مجلس الوزراء يعبر عن استيائه إزاء بعض المظاهر السلبية والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية

07 سبتمبر 2020 || دعا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم المواطنين والمقيمين الي عدم التهاون في تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية مما في ذلك تغطية الانف والفم والمسافات الآمنة والتجمعات في الحدود المتاحة.

وعبر المجلس عن استيائه إزاء بعض المظاهر السلبية والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية في التباعد الجسدي وارتداء الكمام وغيرها محذراً من النتائج والآثار التي تترتب على هذا التهاون والتي تعود بالضرر على الجميع وتؤدي إلى انتشار المرض والعدوى.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:عبر مجلس الوزراء في مستهل أعماله عن خالص التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى السادسة لتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني والكويت مركزاً للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة ، وذلك عرفاناً بما قدمه ويقدمه سموه للعالم أجمع من عطاء متواصل في ريادة العمل الخيري الكويتي ومساعدة الإنسان في كل مكان ، داعياً المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يعيده إلى أرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً واقليمياً ، وكذلك مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابة والشفاء والوفيات.

وقد لوحظ ازدياد ملحوظ في اعداد المصابين بالفيروس في الأيام الأخيرة ويعزى ذلك إلى المخالطة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة مع إلغاء الحظر في مناطق الكويت .

وإذ يشيد مجلس الوزراء بمظاهر الالتزام بالاشتراطات الصحية التي التزم بها المواطنون والمقيمون والتي جسدت روح المسئولية والوعي بمخاطر هذا الوباء ، فإنه يعبر عن استيائه إزاء بعض المظاهر السلبية والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية في التباعد الجسدي وارتداء الكمام وغيرها محذراً من النتائج والآثار التي تترتب على هذا التهاون والتي تعود بالضرر على الجميع وتؤدي إلى انتشار المرض والعدوى .

وقد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية مما في ذلك تغطية الانف والفم والمسافات الأمنة والتجمعات في الحدود المتاحة ، باعتبارها سلام وأمان وصحه للجميع .

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بمجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

واطلع على توصية اللجنة الوزارية لطوارئ فيروس كورونا ، وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية نحو نقل الطواقم الطبية المتخصصة من جمهورية باكستان الإسلامية إلى دولة الكويت .

ومن جانب آخر ناقش المجلس كذلك توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح «الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية».

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد فقد تابع مجلس الوزراء ببالغ الأسف أنباء الفيضانات التي تعرضت لها السودان الشقيق مؤخراً وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة .

وتضامناً مع الأشقاء السودانيين ، فقد قرر مجلس الوزراء إرسال مواد إغاثة وتموين بصورة عاجلة وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر لتأمين تلك المواد وإيصالها للمتضررين من هذه الفيضانات .

ثم أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادث الطعن الإرهابي الذي تعرض له عدد من رجال الأمن في مدينة «سوسه» بالجمهورية التونسية الشقيقة مؤخراً ، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع الجمهورية التونسية الشقيقة وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها .