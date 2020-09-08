العدساني يجدد رفضه التجسس على المواطنين .. ويؤكد تصديه لأي تجاوز على القانون

08 سبتمبر 2020 || جدد النائب رياض العدساني رفضه ما حدث من تسريبات وتجسس في إدارة أمن الدولة ، لافتا الى انه استجوب وزير الداخلية السابق وسيستمر في التصدي لاي تجاوز على القانون .

وأضاف العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم “أنا لا اتكلم عن التسريبات وإنما عن اعترافات الضباط المتورطين والتي أحيلت إلى النيابة”.

وتساءل العدساني” لماذا تركوا محتوى التسريبات لمدة عام والآن يبثونها ؟”، موضحا ان هذه التسجيلات موجود بحوزة من بثها منذ 2019 وهو وزير سابق ، الا انه لم يبثها الا الآن إما انتظارا للأوامر وإما محاولة للتفاوض.

وشدد العدساني على ضرورة إحالة كل متورط ومتقاعس إلى النيابة ، سواء فيما يخص الصندوق الماليزي أوغسيل الأموال أو التسريبات وغيرها .

ولفت إلى أنه سبق أن كشف قضايا كبيرة تم تحويلها للنيابة مثل صندوق الموانئ و«ضيافة الداخلية» وغيرها، وبسببها تم استجواب الوزراء وقتها.